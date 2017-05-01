Edremit'te 1 Mayıs Kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 Mayıs düzenlenen yürüyüş ve sonrasında miting ile sona erdi.



Baraj caddesinden, Azerbaycan Bulvarı üzerinden, Şehit Hamdi Bey Meydanına yürüyen kutlama korteji 1 Mayıs'ı kutladı. Sınırlı sayıda vatandaşın katılımının gözlendiği kutlama etkinliklerine Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'da eşlik etti. Yürüyüş sonrasında yapılan saygı duruşunun ardından meydanda konuşmalar yapıldı ve müzik eşliğinde halaylar çekildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen kutlamalar sorunsuz bir şekilde sona erdi. - BALIKESİR