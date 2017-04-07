Edremit Sazlığı Yeniden Hayat Bulacak

Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Edremit Sazlığı, 1 milyon liralık projeyle yeniden hayat bulacak.



Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli başkanlığında, Edremit Sazlığı Projesi ile ilgili toplantı yapıldı.



Edremit Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Çiçekli, 1 milyon liralık projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.



Sazlığın florasına uygun bir çalışmayla alanı mevcut parkla entegre edeceklerini anlatan Çiçekli, insanların kullanacağı bir gezi ve dinlenme alanı oluşturacaklarını aktardı.



Çiçekli, proje sayesinde Edremit Sazlığı'nın yeniden hayat bulacağını kaydetti.



Toplantıya, Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Yunus Bakıcı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden akademisyenler katıldı.