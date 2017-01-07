Edremit Sahillerine 5 Yıl Sonra Kar Yağdı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahil kesimleri 5 yıl sonra beyazlara büründü.



Dün gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, Edremit'in yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde şehir merkezi ve ilçenin turistik bölgelerinde başlayan yağış ise özellikle sahilleri beyaza bürüdü. Son beş yıldan bu yana Akçay, Zeytinli, Altınoluk gibi sahil kesimlerine ilk defa kar yağdı. Yoğun kar yağışının ilçenin yüksek kesimlerinde devam etmesi bekleniyor. - BALIKESİR