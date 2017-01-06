Edremit Körfezi'nde Şiddetli Yağış

Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan yağış sonucu Havran Çayı'nın taşması nedeniyle Balıkesir-Çanakkale karayolunu kullanan araç sürücüleri zor anlar yaşıyor.



Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ı içine alan Edremit Körfezi'nde dün akşam başlayan şiddetli yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Şiddetli yağış ve Havran Çayı'nın taşması nedeniyle Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle Havran'dan Balıkesir istikameti kısmında yolda oluşan su birikintileri yüzünden araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Bazı araçlar, motor kısmına su girmesi nedeniyle yolda kaldı.



Karayolları ekipleri, yoldaki kaldırımı kırarak, yolda biriken suyu temizleme çalışmalarına başladı.



Çayın taşması sonucu civardaki bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.



Ayvalık da sular altında



Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden olan Ayvalık'ta da şiddetli yağış, ilçe merkezinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.



İlçeye bağlı Altınova ve Küçükköy mahallelerinde bazı ekili araziler ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanların barındığı ağıllar su altında kaldı.



Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, yağışın başlamasıyla ilçedeki ilgili birimleri uyardığını, herkesin görevinin başında olduğunu söyledi.



Şu ana kadar kendilerine ulaşan ciddi bir sorun bulunmadığını dile getiren Nazlı, ekiplerin gelen ihbarlara anında müdahale ettiğini kaydetti.