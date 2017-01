Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çiçekli Basınla Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Edremit Belediye Başkan Vekili olarak görevlendiren Kaymakam Atif Çiçekli, Van'da faaliyet gösteren ajans ve yerel gazete temsilcileri ile bir araya geldi.



KHK ile Edremit Belediye Başkan Vekili olarak görevlendiren Kaymakam Atif Çiçekli, Van'da faaliyet gösteren ajans ve yerel gazete temsilcileri ile bir araya gelerek görevde olduğu süre içerisinde yapacağı projeleri anlattı. Basın mensuplarının da Edremit hakkındaki fikirlerini de alan Çiçekli, "Bir kere Edremit'in hafızalardaki, algıdaki yerini fiziksel anlamda da realiteye dökmemiz lazım. Bizim vizyonumuz bu. Edremit safiye yeri ise safiye yeri, yeşilliği, spor alanı sosyal tesisleri ile Edremit'i kafalardaki haline geri döndüreceğiz. Tabi onun modelini yöntemlerle ve araçlar kullanarak yapacağız. Birincisi bu. İkincisi Edremit'e sahil bandı projesi yapacağız. Bu sahil bandı projesi içerisinde her türlü sportif faaliyetleri, plajın, oturma alanlarının, yaşam alanlarının, spor alanlarının yapılacağı imkanlar. Su sporlarının daha aktif kullanılacağı, insanlara daha hizmet edebileceği bir Edremit. Sadece Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğüne ait olan su sporları değildi herkesin faydalanacağı bir sahil bandı yapacağız. Bunu da yaparken Edremit'in yeşilliğini koruyarak ağaç rolevelerini çıkartarak, imarını ve hazine arazilerinden oluşmuş olan rantı ortadan kaldırarak oluşturacağımız bir Edremit. Halihazırdaki işgallerin özellikle hazine arazisi üzerinde yani ilk etapta ben şahsın kendisine ait olup imara aykırı uygulamaları şu anda herhangi bir müdahale yapmayı düşünmüyorum. Özellikle Edremit'e bir şey katıyorsa. Onun haricinde şamran kanalının ve Edremit'in içerisindeki bu yürüyüş alanlarının, spor alanlarının yeşille ve geleneksel dokuyla beraber korunması. Bu Engil Çayının Van Gölü'ne döküldüğü lagünün turizme dahil edilmesi. Buralara yapılacak sosyal donatı alanlarıyla, parklarla, piknik alanlarıyla buraya ve bu karayollarına yakın uygun olabilecek herhangi bir yere yapacağımız at çiftlikleri bir veya iki tana yaparız. Çok ciddi maliyetler değil bunlar. Basit maliyetlerle insanlara sosyal faaliyetler üretebiliriz. TOKİ'lerdeki insanların daha rahat ve ucuz alışveriş yapabilmeleri için market zincirlerini getirmeyi düşünüyoruz. Yine bu TOKİ'ler bölgesinde belirleceğimiz yerlere açacağımız kafeler ve restoranlarla oradaki insanımıza bir daha müstakil bir alan oluşturmak istiyoruz. Onları Van'a zorunlu kılmak mahkum etmek istemiyoruz. Eşiyle bir kafeye gitmek için 20 kilometre uzağa gitmesi gerekmez. Kız Kalesi için yine farklı projelerimiz var. Biz hiçbir zaman çözemeyeceğimiz ve yapacağımız işleri yapıyoruz demeyeceğiz. Bizim öncekilerden farkımız olsun. Genele dair bir sert yorum yapmış olmayalım. Bir diğer projelerimiz arasında ise taziye evleri TOKİ'lerde hiç taziye evleri yok. Bununla ilgili dört tane taziye evi yapmayı planlıyoruz. Yazın inşallah bunları yapacağız" dedi.



"Onlar on kere koparsalar ben on kere yapacağım"



Park çalışmalarının olduğunu ifade eden Çiçekli, "TOKİ'lerde park var amma Süphan, Şabaniye ve Fırat mahallelerinde doğru düzgün park yok. İnsanlar orada parkları bozuyor, salıncakları söküyor alıyor götürüyor diye yatırım yapamıyor. Beş kere koparsınlar beş kere yapacağım yapacağım. On kere koparsınlar on kere yapacağım. Ne zaman ki artık park kültürünü oturtturacağım o zamana kadar ısrarla devam edeceğiz. Fırat ve Şabaniye mahallesi arasında yeni bir aile hekimlerinin kullanacağı Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışması yaptık. Bahara inşallah orayı dahil edeceğiz. Belediyemizin bir binası vardı Eminpaşa mahallesinde orayı da ASM olarak planladık. Dün Halk Sağlığı Müdürümüz de görüştük onu da inşallah bir ay içerisinde faaliyete başlar. Oraya da dört aile hekimi koyacağız" dedi.



"Merkezi idarenin hizmetleri ile yerel yönetimin hizmetlerini birleştireceğiz"



Merkezi idarenin hizmetleri ile yerel yönetimin hizmetlerini birleştireceklerini ifade den Çiçekli, "Hizmetleri tek çatı altında insanlara olabildiğince az maliyetle sunma gayretinde olacağız. Mesela camilerimiz temizlenmiyordu. Böyle bir sıkıntı vardı. İlk işimiz camilerimizi temizliyoruz. Düşünün ki bütün Türkiye'de camileri belediyeleri temizliyor, burada camili temizlenmiyor. Belediyenin umurunda değil camiler. Zihniyet meselesi işte. Taziye evini önemsemeyen, camii önemsemeyen adamla buradaki milletin nasıl dokusu uyuşacak. Onu da işte kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Edremit merkezdeki sahil kenarındaki taş bina İnşallah belediye ve kaymakamlık hizmetlerinde kullanacağız. Girişteki bir boşluğu var, onu sergi salonu olarak kullanmak istiyoruz ve özellikle bu okullarımızda veya farklı faaliyetlerde sergi amaçlı olarak kullanmak istiyoruz. Ona da hizmetlerinden dolayı bu binayı yapmasından dolayı rahmetli belediye başkanı İlhami İlhan'ın ismini vermek istiyoruz. Kim ki bu coğrafyaya hizmet etmiş biz onu hayırla yad edeceğiz. Onun adını da "İlhami İlhan Sergi Salonu" olarak vermek istiyoruz. Şimdilik düşüncemiz bu" dedi.



"İnsanlarla bol bol diyalog halindeyiz"



Bir diğer projelerinden biri ise camilerde imamların da desteğiyle başlatmış oldukları "akşamları çorba bizden" sloganı ile sohbetlerinin oluğunun altını çizen Çiçekli, "Gençlerimiz, çocuklarımız, yetişkinlerimiz akşam sohbetlerimiz var. İlk çorbayı biz verdik. Artık çorbayı vatandaşlar kendileri veriyor. İnsanlarla bol bol diyalog halindeyiz. Fiziksel anlamda biraz yoruluyoruz. Hatta bu görev bize verildikten sonra hanımla çocuğumu yanıma çağırdım dedim ki bana üç ay hakkınızı helal edeceksiniz. Ama o üç ay sanki bitmeyecekmiş gibi geliyor bana. Hükümetimizin isteğiyle bizi Üsküdar Belediyesi kardeş belediye yaptı. Üsküdar belediyesinden bir ekip geçen hafta buraya gelerek üç gün çalışma yaptı. İmar ve teknik kadrosu ise 5 gün buraya gelerek çalışma yaptı ve belediyenin fotoğrafını çıkarttılar bize. Ayriyeten Ankara Büyükşehir Belediyesinin bize çok büyük destekler oldu bize. Babanın oğluna vermeyeceği yardımları Ankara Büyükşehir Belediyesi bize verdi" dedi.



"Karne töreninde 37 bin öğrenciye hediye vermeyi amaçlıyoruz"



Bugün okulların karne töreni olduğunu ifade eden Çiçekli, "Bu karne töreni kapsamında bütün çocuklarımıza çeşitli hediyelerimiz var. Yaklaşık 37 bin öğrencimiz var, bunların hepsine çeşitli vermeyi düşünüyoruz. 10 okula palyaço gönderiyoruz. Bu 10 okula öğrencilere dağıtılmak üzere pamuk şekeri gönderiyoruz. Yarıyıl tatilinde 400 öğrenci her birine kayak malzemesi giydirerek Abalı Kayak Merkezinde bir gün misafir edeceğiz. Yine bin 500 öğrencimizi sinemaya göndereceğiz. Bu öğrencilerimizde özellikle yaramaz olanların öğrenciler. Biliyorsunuz tiyatromuz açıldı. Bir o kadar da öğrenciyi çocuk oyunlarını izlemek için tiyatroya göndereceğiz. Üç aylar ve Ramazan etkinliklerimiz olacak. Sağ olsun Üsküdar Belediyemiz buraya gelecek, biliyorsunuz Üsküdar'ın Ramazan etkinlikleri meşurdur. Bize bütün o sistemi kuracak ve etkinliklerini yürütecekler" dedi.



"İnsanların bana Allah razı olsun demeleri yeter"



Burada kalacağı süre içerisinde hiçbir beklentisinin olmadığını ifade eden Çiçekli, "Şunu baştan söyleyeyim. Eğer 2 sene sonra burada durursam ömrümüz vefa ederse yerel seçimde vatandaşımız kimi uygun görürse onu seçecek görevi ona teslim edeceğiz. ve benim tek bir gram buradan beklentim olmaksızın bir arzum, bir siyasi ikbalim ve herhangi bir beklentim olmaksızın o sende bırakıp gideceğim. Buradan tek bir beklentim olacak buradaki insanların bana Allah razı olsun demeleri. Bunu altını çizerek söylüyorum başka bir beklentim yok. Bundan sonra büyükşehir, milletvekili ve farklı bir beklentim kesinlikle yok. Beni buradan gönderirlerse sadece bakanlıktan talebim beni buradan başka yere gönderdiğinde bu yorgunluğun üzerinde dinleneceğim güneye bir yere verin diyeceğim" dedi.



"Sistematik bir şekilde uygulayıp toplumu bozmaya çalışıyorlar, bu insanları bunların elinden kurtaracağız"



Vizyon olarak Edremit'i ikiye böldüğünün altını çizen Çiçekli, "Bir bu taraf insanlara sosyal hizmet, rahatlayabilecekleri bir alan. Diğer taraftan insanların gözünü gönlünü kazanmak. Benim bu işler kolay işler. Bu cilalı parlak işleri. Sahil yap, at çiftliği yap, park yap şamran kanalına bir şeyler ekle bunlar teknik olarak mümkün. Asıl sıkıntı olan bizim oradaki vatandaşlarımızı, din kardeşlerimizi, ümmetimizi o zihniyetin elinden almak. Benim asıl hedefim bu onlara dokunmak. Çünkü oradaki insanların imanlarıyla oynuyorlar. Yani geleneksel değerleri, değerler hiyerarşisini bozup babayı oğlu isyankar, oğlu babaya düşman, kızı anneye düşman, umursamaz gelenekleri inançları doğrultusunda uygun olmayacak şekillerde bunları uzun süredir sistematik bir şekilde uygulayıp toplumu bozmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda devletine ve milletine düşman hale getirmeye çalışıyorlar. Benim asıl hedefim bunlarla ilgili de çok teknik ve sistematik çalışmalarımız var. Bunlardan bu zamana kadar çok bahsetmedik. Bu insanları bunların elinden kurtaracağız. Mahalle sorumlusu, sokak sorumlusu, bilmem ne sorumlusu oraya kadar gitmiş ya ben de en az onların gittiği yere kadar tek tek dokunmazsam kimsenin kuşkusu olmasın. "Ya devlet başa ya kuzgun leşeydi ya" şimdi devlet başa geldi kimsenin şüphesi olmasın devlet başa geldimi geldi. Bunu göstermek için de en kolay yapacağım şeyi söyleyeyim. Şimdi vatandaş bana diyorki 'sen şifayı olarak geldiğini söylüyorsun, buradayım, hesap soruyorum, kimseden de korkuyorum diyorsun" diyor. 'Tamam bunlar etrafındaki korumalarla söylemek kolay, bana eylem de göster burada olduğunu'. 'bana zülmedene hele bir vur bakalım vurabiliyor musun, hakikatten söylemdeki bu gücün eylemde varmı' diyor. Bende vurdum zaman göreceksiniz diyorum. Buradaki zalimler kimse siz onları çok az çok biliyorsunuz. Edremit'in parsasını yiyenleri göz önünüze getirin onlara vurduğumda vatandaş diyecek 'evet devlet gelmiş elhamdülillah' Kimseden de çekindiğimiz yok çatır çatır da dümdüz gidiyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı. - VAN