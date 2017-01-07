Edremit'in Kayyum Başkanı Muhtarları Evlerinde Ziyaret Etti

VAN'ın Edremit İlçesi Belediyesi'ne, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, kayyum olarak atanan Edremit Kaymakamı Atif Çiçekli, mahalle muhtarlarını evlerinde ziyaret ederek sorunları ve çözüm önerilerini görüştü.



Edremit Belediyesi'ne kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı Atıf Çiçekli beraberindeki İlçe Emniyet Amiri Hakan Selen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Ökemen, AK Parti İlçe Başkanı Halis Bayramoğlu, İlçe Müftüsü Seyfullah Aruk, DSİ 17. Bölge Müdür Yardımcısı Nazım Kahraman ve kurum müdürleri ile birlikte muhtarları evlerinde ziyaret etti. Yaptığı ziyaretlerde mahallelilerin sorunlarını dinleyen Çiçekli, bugün Köprüler Mahallesi Muhtarı Yusuf Bilgin'i evinde ziyaret ederek buradaki 5 muhtarla bir süre görüştü.



Daha öncede muhtarlarla ev ortamında görüştüğünü anlatan Çiçekli, yaptığı toplantıların çok verimli geçtiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlara iç içe olacaklarını belirten Çiçekli, "Onların sıkıntılarını dinlemeye, yapacaklarımızı yönetişim kavramı çerçevesinde gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Umut ediyorum burada eksik olan vatandaş, devlet ve yerel yönetim ilişkisini düzeltip, kalplerin kırıklığını giderip gönülleri bir araya getirerek hizmetle taçlandıracağız" dedi.



Köprüler Mahallesi Muhtarı Yusuf Bilgin ise ziyaretinden dolayı Çiçekli ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Ev toplantımız çok samimi geçti. Muhtarlar olarak tüm sorunlarımızı dile getirdik. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk. Başkanımız çözebileceği bazı problemler için söz verdi. Daha büyük sıkıntılarımızın da çözümü noktasında elinden geleni yapacağını söyledi. Buraya gelip bizi dinlemesi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.



- Edremit