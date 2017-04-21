Edremit Esrar Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Edremit'te uyuşturucuyla amansız mücadele veren polis, dün büyük bir başarıya imza atarak yapılan operasyonda, 3 şüpheliyi 7 buçuk kilogram esrarla yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapacağı istihbaratı alan Balıkesir ve Edremit KOM Amirliği ekipleri harekete geçen ekipler, sevkiyatın yapılacağı aracı izlemeye başladı. Polis ekiplerince durdurulan narkotik köpeği 'Eko' isimli köpekle araçta yapılan aramada 6 kilo 338 gram esrar, 1 kilo 234 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile bir miktar kokain ele geçirilmişti. Polis araçta bulunan T.B. (37), E.B. (32) ve M.T'yi (33) gözaltına aldı. Adliyeye çıkartılan 3 kişi tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BALIKESİR