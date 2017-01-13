Edremit Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Toprağa Verildi

Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde boşanma davası açtığı eşi B.Y. (Bahadır Yönyül) (46) tarafından bıçaklanarak öldürülen Aygün Y.'nin (Yönyül) (38) cenazesi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından Akçay Mahallesi'nde polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan B.Y. ise tutuklandı.



Geçen 11 Ocak akşamı polisi arayan Aygün Y., kendisini aldattığı için boşanma davası açtığı, bir süredir ayrı yaşadığı eşi B.Y.'nin Camivasat Mahallesi, Gaziilyas Caddesi, Çıkmaz Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evinin kapısına dayandığını belirtip, yardım istedi. Ancak, adrese gelen polis ekipleri, B.Y.'yi bulamayınca, ayrıldı. Aynı apartmandaki erkek kardeşinin evine girdiği ve geceyi burada geçirdiği belirlenen B.Y., iddiaya göre eşinin evden çıkmasını bekledi. Sabah evinin az ilerisindeki, garson olarak çalıştığı lokantaya gitmek için evden çıkan Aygün Y.'nin apartmanda önünü kesen B.Y., barışmak istediğini söyledi. Ancak Aygün Y., boşanma davası açtığı eşinin bu teklifini geri çevirdi. Sinirlenen B.Y., kardeşinin evinden aldığı ekmek bıçağıyla iki çocuğunun annesini 17 yerinden bıçaklala yaraladı. Kanlar içinde kalan Aygün Y. yere yığılırken, B.Y. koşarak kaçtı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aygün Y., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aygün Y.'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan B.Y.'yi aynı gün Akçay Mahallesi'nde yakalıp, gözaltına aldı.



CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU



Aygün Y.'nin otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, Edremit'in kırsal Kızılkeçili Mahallesi'ne getirildi. Aygün Y. için öğlende, buradaki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Halk Partisi Edremit İlçe Başkanı Yusuf Sel, Aygün Y.'nin Erdemit Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan kızı Merve Y., onun öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ile ailenin yakınları katıldı. Cenaze cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Merve Y.'yi, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları sakinleştirip, teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından, tabutu omuzlarda taşınan Aygün Y., Kızılkeçili Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.



Aygün Y.'nin katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi B.Y. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. B.Y., Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.