Edremit Belediyesi'nin Kayyum Başkanı; 8,5 Milyon Lira Borç Var, Para Nereye Gitti?

VAN'ın DBP'li Edremit İlçesi Belediyesi'ne, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye başka vekilliğine atanan Edremit Kaymakamı Atif Çiçekli, belediyenin 8,5 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Çiçekli, "Ne yaptınız kardeşim belediyenin paralarını, nereye kullandınız. Vergi ödemediniz, esnafa ödemediniz, nereye ödediniz. Nereye gitti bu paralar?" dedi.



Kanun Hükmünde Kararname ile Edremit Belediye Başkan Vekilliğine atanan Kaymakam Atıf Çiçekli, kurum amirleri, muhtarlar, imamlar ve memurların katıldığı bir toplantı yaptı. Edremit İlçesi'ndeki bir okulun konferans salonunda Edremit Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Kayyum Başkan Çiçekli, belediyenin borç karnesini açıkladı.



Belediyenin giderlerinin gelirlerden daha fazla olduğunu belirten Kaymakam ve Başkan Vekili Çiçekli, "Aylık gelirimiz 1 milyon 750 bin lira, aylık giderimiz 1 milyon 850 bin lira. Bu zamana kadar belediye çalışanlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları ve ödemeleri hiç ödenmemiş. Bir kere çalışanına saygı duymayan, çalışanını önemsemeyen bir yönetim. Çalışanının geleceğini, çalışanının emekliliğini ve sağlık durumu ile ilgili 4 milyon TL sadece SGK'ye borç hiç ödenmemiş. 600 bin lira vergi borcu. 3 milyon lira esnafa borç var. Geldiğimizden bu yana esnaf sağ olsunlar bizi hiç sıkıştırmadı. Ama biz biliyoruz onların sıkıntılarını en kısa zamanda gidermek için de çalışmalarımıza başladık. Geliri yok, habire her ay içerden yiyoruz. Bir de üstüne 1,5 milyon da yaptıkları iddia ettikleri bazı işlerin borçları. Mesela 'Şu kadar işi, şu kadar fiyata yaptık' dedikleri işler. Onları da incelettiriyoruz, bakalım hakikaten o kadar yapmışlar mı?" diye konuştu.



Belediyenin toplamda 8,5 milyon lira borcunun olduğunu da belirten Çiçekli, "Aldığımız hal, bu hal. Bundan kötüsünü bilmiyorum. Çıkın işin içinden çıkabiliyorsanız, hadi bir şeyler üretin. Herkes bizden bir şey üretmemizi bekliyor. Üreteceğiz inşallah da ama durum bu, bize bıraktıkları hal bu. Bu hale getirmişler, getirenler utansınlar. Ne yaptınız kardeşim belediyenin paralarını, nereye kullandınız. Vergi ödemediniz, esnafa ödemediniz nereye ödediniz, nereye gitti bu paralar. Herhalde hepimiz bu soruların cevabını biliyoruz. Ama Allah'ın izni ile bu paralar size gelecek. Asıl sahibine bundan zerre miskal şüpheniz olmasın, hizmet olarak size dönecek. Bunun da sözünü veriyorum" dedi.



- Van