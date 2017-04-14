Edremit Belediyesi Ek Hizmet Binası Açıldı

Edremit Belediyesi, vatandaşlara daha da kaliteli hizmet sunmak için ek hizmet binasının açılışını yaptı.



Süphan Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, vatandaşların hizmetin en kalitelisini hak ettiğini kaydetti.



Edremit Belediyesi'ne kimlik kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Kaymakam Çiçekli, "Belediyemiz, vatandaşlara iki yıl yeni binada hizmet verecek. Yeni yapacağımız belediye binası tamamlandıktan sonra da oraya taşınacağız. Binamızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.