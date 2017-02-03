Edremit Belediye Meclisi Toplandı

Edremit Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Kamil Saka başkanlığında yapıldı. Moğolistan'dan gelen kardeş kent Erdenet heyetinin de katıldığı toplantıda 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Edremit Belediyesi'nin Şubat ayı olan Meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Kamil Saka'nın başkanlığında yapılan toplantıya belediye meclis üyelerinin yanı sıra resmi ziyaret için ilçede bulunan Edremit'in kardeş kenti Moğolistan'ın Erdenet Belediye Başkanı Gantsogt Sainbileg, Erdenet'in bağlı olduğu Orhon Eyaleti Başkan Yardımcısı Tuvshinjargal Agvaanchultem ve beraberinde ki heyette katıldı. Başkan Kamil Saka, "Öncelikle Moğolistan gelen kardeş kentimiz Erdenet heyeti Meclis toplantımızı takip ediyor. Bizler Moğolistan'a gittiğimizde bizleri misafir gibi değil, bir kardeş gibi bağırlarına bastılar. Kendilerini ilçemizde konuk etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi. Erdenet'in bağlı olduğu Orhon Eyaleti Başkan Yardımcısı Tuvshinjargal Agvaanchultem, "Burada bulunmaktan dolayı mutluyuz. Sizlerde halka en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyorsunuz. Çalışmalarınızı görme fırsatı bulduk. Barış ve kardeşlik bağımızın daha da güçlenmesini diliyoruz" dedi. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Tuna ve MHP Grubu'ndan Hüseyin Zambak'ta bir konuşma yaparak Moğol konuklara hoş geldin deyip, ilçede bulunmalarından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.



Toplantıda 35 ana gündem ve önergelerle gündeme alınan 9 madde olmak üzere toplam 35 madde görüşülerek karara bağlandı. İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu'na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Ayrıca komisyonlardan gelen raporlarda tek tek görüşülerek karara bağlandı. Görüşülen maddelerinden ikisi oy çokluğu ile diğer 32 madde tüm grupların oy birliği ile kabul edildi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Meclisimizde aldığımız kararların Edremit'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katılan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ve izleyici olarak salonda bulunan yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR