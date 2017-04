Edremit Ali Ekber Çiçek, Edremit'te Anıldı

Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Ekber Çiçek, ölümünün 11'inci yılında Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki mezarı başında anıldı.



Edremit Belediyesi, Halk Müziği Sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in ölüm yıldönümü için kabri başında anma etkinliği düzenledi. Edremit'in Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki törene; sanatçının eşi Can Çiçek, kızı Ebru Çiçek, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Çiçek'in sevenleri katıldı.



Ali Ekber Çiçek'in 11'inci anma yıldönümü olduğunu hatırlatan eşi Can Çiçek, "Ali Ekber Çiçek'i anlatmak, tabi ki bir yerlere sığdıramıyoruz. Biz onu anlatmakla bitiremiyoruz. Tabi ki gönüllerimizde, kalplerimizde her zaman yaşatacağız. Ali Ekber ile bir konuşmamızda 'Üzülmeyin, ağlamayın ben ölmeyeceğim. Ben ölüm uykusuna yatıyorum. Tanrı benim kulağıma seslendiği zaman 'Ali Ekber çık dışarı, yeni nizamda görüşürüz' diye bize böyle bir şey söyledi. Ben de diyorum ki yeni nizamda görüşürüz. Vardır bir hikmeti bunun. Bunun dışında da söyleyecek bir şey söyleyemiyorum. Bilmiyorum bizi duymaz görmez, işitmez ancak tanrının sesini işitebilir. Nurlar içinde yatsın" dedi.



Edremit Belediye Başkanı Saka, törendeki konuşmasında Çiçek'in ölümüyle Türkiye'nin bir sanatçısını, kendilerinin de çok önemli bir dost kaybettiğini söyledi. Çiçek'in aramızdan ayrılışının üstünden 11 yıl geçtiğini belirten Saka, "Türkiye hakikaten büyük bir sanatçısını kaybetmişti, 11 yıl önce bugün. Ama bizler buradaki çevremiz bir sanatçının da ötesinde bir dostu kaybettik. Önümüzdeki yıllarda Ali Ekber'in anısını daha da yaşatacak. Daha da huzur içerisinde bırakacak, türküler söyleyen yeni yeni genç nesillerin yetişmesine katkıda bulunan Ali Ekber türküleri yarışması şeklinde yarışmalar düzenleyerek onu mezarında çok daha rahat yatar hale getireceğimize inanıyor, Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.



Ali Ekber Çiçek'in Türk Halk Müziği sanatçısı kızı Ebru Çiçek, duygularını şöyle dile getirdi:



"Acımızı anlatmaya gücüm yok. Ama dostlarımızın varlığıyla güçleniyoruz. Zaman geçtikçe azalıyor denilen şey tamamen yalan. Acımız daha büyüyor. Ama Allah'tan o kadar güzel dostlarımız var ki hepsi kardeşi gibi babamı, ağabeyi gibi, babası gibi gördüğü için onların sayesinde daha da güçleniyoruz. Hepiniz var olun, sağ olun"



Çiçek'in sevenlerinden Sadi Öz ise "Bölgemizde de sevilen, ülkemizde de sevilen ozanımız Ali Ekber Çiçek'i her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıldönümünde anıyoruz; saygıyla, rahmetle. Büyük bir değerdi unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.



Eski TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Zeki Çiçek de halk ozanı Ali Ekber Çiçek ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Tabi ki hüzünlüyüz, bir yandan da sevinçliyiz. Çünkü öyle dostlarla bir arada olmak. Her yıl muhteşem bir şekilde üstadı anmak ve onun izinde yürümek. Bu konuda ben çok mutluyum. Hizmet ettiğim için. Söylenecek tek şey yok. Ali Ekber'i anlatmaya gerek yok. Çünkü gönül insanı, gönül dostu, erişilmez bir üstat, erişilmez bir sanatçı. Ötesi erişilmez bir insan. Duygulanıyorum, onu hürmetle, saygıyla anıyorum".



Konuşmaların ardından, sanatçının mezarına karanfiller bırakıldı ve dua okundu. Daha sonra Tahtakuşlar Mahallesi meydanında Ali Ekber Çiçek anısına yemek hayrı düzenlendi.