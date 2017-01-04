Edirneli Turizmcilerden Türsab'a Ziyaret

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, beraberindeki dernek üyeleriyle Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini (TÜRSAB) ziyaret etti.



Dernek Başkanı Dinar, ziyaret kapsamında TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşme fırsatı bulduklarını söyledi.



Dinar, görüşmede, Edirne turizminin gelişmesi için yapılabileceklerin konuşulduğunu belirtti.



Edirne'nin turizmde daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Dinar, şunları kaydetti:



"TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy'u İstanbul'da dernek üyeleri Arif Meriç ve Hasan Ertene ile ziyaret ettik. Onlara Edirne'mizin meşhur tava ciğerini öğle yemeğinde ikram ettik. Yine kentimizin ünlü badem ezmesini, kavala kurabiyesini kendilerine sunduk. TÜRSAB yönetim kurulu üyeleriyle de görüşme fırsatımız oldu. Onlarda Edirne'nin turizm potansiyeli açısından çok önemli bir şehir olduğunun altını çizdi. Edirne'nin turizmde gelişmesi için TÜRSAB olarak ellerinden geleni yapacağını söylediler. Bundan dolayı çok memnun olduk. Kentimizin bu konuda ilerlemesi, turizmden aldığı payın artması için ne gerekirse yapmaya hazırız."