Edirneli Muhtarlardan Tü'ye Ziyaret

Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.



Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Talatpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Kıyı, Barutluk Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, Babademirtaş Mahallesi Muhtarı Haluk İnağ, Dilaverbey Mahallesi Muhtarı Necmettin Ersaçmış, Fatih Mahallesi Muhtarı Bilal Ürer ve Karabulut Köyü Muhtarı Cem Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Ziyarette üniversite ve şehir bütünleşmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek projeler görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu. - EDİRNE