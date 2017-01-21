Edirneli Genç Yönetmenden Başarı

Edirneli genç yönetmen Batuhan Kurt, yönetmenliğini yaptığı mültecileri konu alan "Hudut" isimli belgesel ile 5'incisi düzenlenen Uluslararası Van Gölü Film Festivali İnci Kefali Sinema Ödüllerinde 'En İyi Yönetmen' ödülünü aldı.



Genç yaşına rağmen yönetmenlik kariyerinde basamakları hızlı hızlı çıkan ve çektiği kısa filmlerin yanı sıra belgesel çekimleri de yapan 23 yaşındaki Batuhan Kurt, 5'inci Van Gölü Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ödülüne layık görüldü.



"İletişim kurmak zordu"



Mültecilerin sıkıntılarını sürekli basından takip ettiğini ve buradan yola çıkarak bir belgesel çekmek istediğini anlatan genç yönetmen Kurt, "Mültecilerin sınırdan Edirne'ye otobandan gelişleri sırasında onlar ile diyaloğa girmek istedim ancak o kadar kolay değildi. Bir çoğu korkuyordu konuşmak istemiyordu. Her gün onlarla beraber onları izledim. Sıkıntıları çok büyüktü. Görüntü yönetmeni arkadaşım Barbaros Kıskaç ve yönetmen yardımcısı Meriç Batuhan Çil ile beraber mültecileri günlerce görüntüledik ve 32 dakikalık göç temalı Hudut ismi verdiğimiz belgesel ödüle layık görüldü" dedi. - EDİRNE