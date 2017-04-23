Edirne'ye Çocuk Parkları Açıldı

Edirne Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 4 çocuk oyun parkı açıldı.



Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde hizmete giren Gökkuşağı Parkı'nın açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, son 3 yılda 48 olan çocuk parkı sayısını 89'a çıkardıklarını belirtti.





Kentteki çocuk parkı sayılarını arttırmak için çalıştıklarını belirten Gürkan, çocuklara yeni oyun alanları oluşturmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.



Yıldırım Mahallesi'nde uzun zamandır çocuk parkı yapmak için yer aradığını ifade eden Gürkan, "Neredeyse 3 yıldır bu mücadele devam ediyor. Bir yer buluyoruz şahıs mülkiyeti çıkıyor, kiraya verir misin? diyoruz pazarlık yapıyoruz olmuyor. Başka bir yer buluyoruz, buraya yapalım diyoruz başka engeller çıkıyor. En sonunda muhtarlarla konuştuk ve dedik ki, başka yer arayana kadar en azından kendi yerimizin küçük de olsa bir yerine bir çocuk parkı yapalım. Umuyoruz ki çocuklarımız için açtığımız bu alanlar çoğalacak." şeklinde konuştu.



Parkın mahalleye hayırlı olmasını dileyen Gürkan, çocukların da katılımıyla parkın açılışını gerçekleştirdi.





Başkan Gürkan daha sonra Yeniimaret Mahallesi'ndeki Uçan Balon Parkı, Ayşekadın semtindeki Yıldız Parkı ve Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Macera Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.