Edirne Yahudilerinin Hatıraları Adlı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Musevi Cemaati işbirliğinde gerçekleştirilen ve Niso Kaneti'nin arşivindeki fotoğraflardan oluşan 'Edirne Yahudilerinin Hatıraları' isimli fotoğraf sergisi Edirne Büyük Sinagog'unda vatandaşların ziyaretine açıldı.



Edirne Yahudilerinin Hatıraları isimli siyah-beyaz 51 adet fotoğraftan oluşan sergi, Edirne Büyük Sinagog'unda açılışı gerçekleşti. Sergi açılışına Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Sayın Osman Güneren, Türk Musevi Cemaati Başkan Yardımcısı Moris Levi ve bir çok vatandaş katıldı.



"Edirne'de çekilmiş fotoğraflar yer alıyor"



Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren yaptığı konuşmada, "Edirne'de 23 Nisan kutlamalarına bizde katkıda bulunmak istedik. Büyük Edirne Sinagog'unda bugün yeni bir sergimizi açıyoruz. Niso Kaneti'nin objektifinden Edirne'de çekilmiş fotoğraflar burada yer alıyor. Önemli bir kısmı da Sinagog'da çekilmiş fotoğraflar. 1940, 1950 ve 1960'lardan fotoğraflar var. 51 adet fotoğraf mevcut sergide. 3 hafta kadar sergi açık olacak. Hep söylediğimiz gibi Edirne Sinagog'u bir ibadethanedir. Bunun yanında müze fonksiyonu vardır. Sergi ve kültür sanat etkinliklerini kullanacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda yine bir etkinliğimizi yapıyoruz" diye konuştu.



"Edirne'nin marka değerini arttırmak için çalışıyoruz"



Edirne'de bulunan Sinagog'un dünyada muhakkak görülmesi gereken 15 sinagogdan biri olduğunu belirten Türk Musevi Cemaati Başkan Yardımcısı Moris Levi, "Serginin konusu Edirne'de 1900'lü yılların başından itibaren yaşamış olan Edirne Musevi Cemaatinin ailelerinin fotoğraflarından oluşan bir sergi. Dünyanın dört bir yanından fotoğraf gönderdiler buraya. Kendileri veya çocukları burada değiller belki ama ruhları burada. Bizde büyük bir sevinç ile İstanbul'dan kalktık buraya geldik. Edirneli dostlarımızla birlikte muhteşem sinagogumuza geldik. Bu serginin açılışında bulunmak için. Türk Musevi Cemaati olarak Edirne Sinagog'unun tekrar inşa edilip Edirne halkının bizlerin hizmetine verilmiş olmasından ötürü Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şükran borçluyuz. Çok büyük bir keyifle bu Sinagog'un ve dolayısıyla Edirne'mizin marka değerini arttırmak için burada sürekli sergiler, etkinlikler planlıyor ve yapıyoruz" dedi.



Sergi, 8 Mayıs'a kadar vatandaşların ziyarete açık kalacak. - EDİRNE