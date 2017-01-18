Edirne Valisi Özdemir Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Edirne Valisi Günay Özdemir, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.



Vali Özdemir, sırayla Edirne'nin mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını dinliyor.



Yancıkçı Şahin Mahallesi'ndeki bir kahvede vatandaşlarla bir araya gelen Özdemir, vatandaşların isteklerini dinledi.



Vatandaşlar ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Vali Özdemir'e teşekkür etti.



Ziyarette, Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da yer aldı.