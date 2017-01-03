Edirne Valisi Özdemir'den Aa'ya Ziyaret

Edirne Valisi Günay Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Vali Özdemir'i karşılayan AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, AA'nın rutin haberler dışında bölgenin turizmden daha çok gelir etmesi için tanıtıma yönelik yaptıkları haberleri anlattı.



Özdemir, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 97 yıl önce kurulan AA'nın kuruluş felsefesindeki objektif ve doğru habercilik anlayışını başarıyla sürdürdüğünü söyledi.



AA'nın çok dilli yayıncılık yaptığını, bu çeviriler sayesinde Edirne'nin pek çok tanıtıma yönelik haberinin değişik ülkelerde yaşayan insanlara ulaştığını vurgulayan Özdemir, Anadolu Ajansı'nın günden güne artan habercilik başarısının daha da artmasını temenni ettiğini kaydetti.



Haber merkezindeki muhabirlerle de sohbet eden ve başarı dileyen Vali Özdemir'e ziyaret anısına, Bölge Müdürü Baran plaket taktim etti.