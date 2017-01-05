Edirne Turizmine "Konsey" Atağı

Edirne'nin kültür, turizm ve tanıtım potansiyeline katkıda bulunmak amacıyla kurulan "Edirne Kültür Turizm ve Tanıtım Konseyi" toplandı.



Edine Valisi Günay Özdemir, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, Edirne Kültür Turizm ve Tanıtım Konseyi Toplantısı'nda, konseyde alınacak kararların Türkiye ve Edirne için yararlı olacağını söyledi.



Kültür, turizm ve tanıtma çalışma gruplarında sahada olanların da yer alacağını belirten Özdemir, "Konseyde icra ve danışma kurulu ile çalışma grupları yer alacak. Çalışma grubu tüm konuları tartıştıktan sonra, sıkıntılar problemler nelerdir ve dünyada bu işlerle ilgili neler yapılmış bunlarla ilgili çalışmalar yapacaktır. Danışma kurulundaysa bu işi bilimsel olarak bilenlerle uygulayıcılar bir araya gelerek yeni projeler üretecek. Burada alınan kararlar icra kurulundan geçtikten sonra konseyde hayata geçecek." diye konuştu.



Özdemir, kentte ciğerciden, badem ezmecisine, kamu müdüründen, öğretim üyesine ve vatandaşlara kadar herkesin konseye fikir sunarak katkıda bulunabileceğini kaydetti.



-"Edirne, İstanbul'a üstün gelen bir görünüme sahip"



İstanbul Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Mümtaz Maden ise yurt içi ve yurt dışından Edirne'ye çok sayıda tur düzenlendiğini ve bunun değerinin bilinmesi gerektiğini belirtti.



İstanbul'un Osmanlı'nın başkentlerinden olduğunu belirten Maden, şunları kaydetti:



"İstanbul başkent olmasına rağmen, padişahların yaşamlarının büyük bir kısmı Edirne'de geçiyor. Padişahlar av, sefer hazırlığı veya başka konular sebebiyle Edirne'de çokça bulunmuş. Topkapı Sarayı'nı bir gezin her tarafta çini ve duvar süslemeleri vardır. Son kalıntılarını Balkan harbinde kaybettiğimiz Edirne Sarayı'nda doğayla çok iç içe olduğu için çok süsleme yok. Mesela şu anda müzeyi gezin orada köşkler var ki. Sırf padişahın oturması gibi değil sanki biz de kendimize bir yazlık mekan yaptırsak öyle ferah yerler yaptırırız. Edirne doğayla iç içe olduğu için artık İstanbul Sarayı'ndaki gibi doğayı saray içine sokmak pek hissedilmemiş. Edirne bu açıdan İstanbul'a üstün gelen bir görünüme sahip."



Kentin tanıtımının sadece Selimiye Camisi'ne indirgenmemesi gerektiğini dile getiren Maden, "Edirne, ikinci haçlı seferinden itibaren Anadolu şehirleri içerisinde en çok işgale uğrayan şehirdir. Edirne, Bizans çağında bile bir serhad şehriydi." dedi.



Maden, Edirne'nin Anadolu'daki üç nehir limanının yer aldığı bir kent olduğunu ve bunların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, turizm acentesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve esnaflar katıldı.