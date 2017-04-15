Edirne Tır Köprüden Dereye Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tır köprüden dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı



EDİRNE'de kullandığı TIR aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Alparslan Son, demir köprünün yanından dereye uçtu. TIR kabininde sıkışan sürücü Son ile yanındaki Coşkun Topçi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Alparslan Son tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Kaza, Edirne-Havsa karayolu Sazlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 34 JH 6271 plakalı TIR aracı, sürücü Alparslan Son'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sazlıdere köprüsünün yanından dereye uçtu. Kazada TIR kabinindeki sürücü Son ve yanındaki arkadaşı Coşkun Topçi sıkıştı. Çevredekileri ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince 2 kişi sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güçlükle çıkarıldı. Ağır yaralanan Alparslan Son ile Coşkun Topçi ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların Alparslan Son doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Ağır yaralı olan Coşkun Topçi'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Dereye uçan TIR vinç yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekiplerince kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.