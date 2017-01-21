Edirne - Tır'a Çarpan Otomobilde Kız Öldü, Babası Ağır Yaralandı

Tır'a çarpan otomobilde kız öldü, babası ağır yaralandı



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde TIR'a arkadan çarpan otomobilde sürücü 45 yaşındaki Bayram Çiçek ağır yaralanırken, araçta bulunan kızı 17 yaşındaki Hazal Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Hurda yığınına dönen otomobilin hız ibresi 120 kilometrede takılı kaldı.



Olay, saat 23.30 sıralarında, Keşan-Gelibolu Karayolu Yerlisu Mevkii'nde meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nden Keşan yönüne giden Bayram Çiçek yönetimindeki 17 RU 322 plakalı otomobil, Yerlisu Mevkii'nde iddiaya göre arıza yapması nedeniyle sağ şeritte duran 61 yaşındaki Ali Yiğitalp idaresindeki 42 EBE 72 çekici ve 42 EBN 68 dorse plakalı hayvan yemi yüklü TIR'a arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Bayram Çiçek ağır yaralanırken, yanında oturan kızı Hazal Çiçek öldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bayram Çiçek, Keşan Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayram Çiçek, ilk müdahalesinin ardından acilen ameliyata alındı. Nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından araçtan çıkartılan Hazal Çiçek'in cesedi ise otopsi için morga konuldu.



HIZ İBRESİ 120'DE TAKILI KALDI



Kazanın ardından hurda yığınına dönen otomobilin hız ibresi 120 kilometrede takılı kaldı. TIR sürücüsü Ali Yiğitalp ifadesi alınmak üzere Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Kaza nedeniyle Keşan'dan Gelibolu yönüne ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.