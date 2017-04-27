Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,980 liradan satıldı.Salon satışlarındaki tek işlemde, 5 ton buğdayın kilogramı 0,980 liradan alıcı buldu. Borsada başka işlem gerçekleşmedi.
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