Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,980 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,980 liradan satıldı.

Salon satışlarındaki tek işlemde, 5 ton buğdayın kilogramı 0,980 liradan alıcı buldu.


Borsada başka işlem gerçekleşmedi.

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