Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,956 liradan satıldı.Salon satışlarındaki tek işlemde, 8,5 ton buğdayın kilogramı 0,956 liradan alıcı buldu.Borsada başka işlem gerçekleşmedi.
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