Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,956 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,956 liradan satıldı.

Salon satışlarındaki tek işlemde, 8,5 ton buğdayın kilogramı 0,956 liradan alıcı buldu.

Borsada başka işlem gerçekleşmedi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ticaret, Edirne, Borsa, Buğday
reklam
sponsored ads