Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı ortalama 0,953 liradan satıldı.





Salon satışında gerçekleşen 49 işlemde 372 ton buğday, kilogramı en düşük 0,900, en yüksek 1 liradan alıcı buldu.





Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.