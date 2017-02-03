Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı ortalama 0,953 liradan satıldı.
Salon satışında gerçekleşen 49 işlemde 372 ton buğday, kilogramı en düşük 0,900, en yüksek 1 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı ortalama 0,953 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı ortalama 0,953 liradan satıldı.
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