Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 0,954 liradan satıldı.
Borsada üç işlemde 43 ton buğday satıldı. Buğdayın kilogramı en düşük 0,935 liradan, en yüksek 0,954 liradan alıcı buldu.
Diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 0,954 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 0,954 liradan satıldı.
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