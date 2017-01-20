Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 0,931 liradan satıldı.Salon satışında dört işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,911 liradan en yüksek 0,931 liradan alıcı buldu.Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 0,931 liradan satıldı.
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