Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,904 liradan satıldı.
Salon satışında gerçekleşen tek işlemde kilogramı 0,904 liradan 3 ton buğday alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,904 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,904 liradan satıldı.
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