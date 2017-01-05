Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 0,949 liradan satıldı.
Salon satışında tek işlemde 2 buçuk ton buğday alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 0,949 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 0,949 liradan satıldı.
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