Edirne Temizlik Işçilerin Kazaya Davetiye Çıkaran Yolculuğu

Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde temizlik işçilerinin çöp toplarken, kamyonun arkasında ayakta ve kasaya tutunarak yaptıkları yolculuk tehlikeye davetiye çıkarıyor. Kamyonun hareket etmesiyle birlikte dengesini kaybeden bir işçiyi düşmekten son anda arkadaşları kurtardı.



Akhisar İlçesi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik işçileri günlük çöp toplama çalışmaları sırasında çöp kamyonunu arkasında seyahat etmeleri tehlikeye davetiye çıkarıyor. Kamyon kasasında korkuluklara tutunarak giden 5 işçiden biri aracın hareket etmesiyle dengesini kaybetti. Kamyondan düşmek üzere olan işçiyi son anda yanındaki arkadaşları tutarak, düşmesini önledi. Zaman zaman hızla giden kamyonun arkasında bulunan işçilerin durumunu gören vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi.