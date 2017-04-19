Edirne" Temalı Bilgi Yarışması
Edirne'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Edirne' temalı liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.
Edirne'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Edirne' temalı liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmada 14 okul birincilik için ter döktü.
Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yarışmanın finalinde Edirne Fen Lisesi ve Edirne Lisesi kıyasıya mücadele etti.
Beraberlikle sonuçlanan yarışmanın galibi kura sonucu Edirne Lisesi oldu.
Yarışma sonunda dereceye giren okullara çeşitli hediyeler verildi.