Edirne Tatilde Simit Satarak Okul Harçlığını Çıkarıyor

Tatilde simit satarak okul harçlığını çıkarıyor



EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ercan Atik, sömestr tatilinde simit satarak okul harçlığını çıkarıyor.



Keşan Atatürk Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ercan Atik, sömestr tatilinde yaşıtları gibi dinlenmek ya da gezmek yerine ailesine yük olmamak için simit satarak okul harçlığını çıkarıyor. Babası da simitçi olan Ercan Atik, sabah erken saatlerde fırından aldığı simitleri tepsiye dizerek, Keşan-Gelibolu Karayolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı'nın yolunu tutuyor. Atik, kavşakta kırmızı ışıkta duran araçlardaki vatandaşlara simit satarak, okul harçlığını çıkarıyor.



Ercan Atik, hem babasına yardım ettiğini hem de okul harçlığını çıkardığını belirterek, tatilin ardından yeniden okuluna döneceğini ve ileride öğretmen olmak istediğini söyledi.