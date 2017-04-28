Edirne polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Lüks otomobille ülkeye soktular

Bulgaristan'dan getirilen 150 litre eroin ham maddesi asetik anhidrit ele geçirildi



EDİRNE - Edirne'de, polis ekiplerince Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla ülkeye sokulan eroin yapımında kullanılan 150 litre asetik anhidrit ele geçirildi. Olayla bir Bulgar vatandaş olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Y.Ö. isimli bir şahsa Bulgaristan ülkesinden bir şahsın uyuşturucu madde getireceği ve bu maddeyi Kırklareli ili girişinde buluşarak teslim edeceği bilgisi alınması üzerine, emniyet ekipleri harekete geçti.

Lüks araçla ülkeye soktular

Yapılan teknik takip sonucu, Kırklaeli'nin Karakaş Mahallesi'nde bulunan bir depoda yapılan aramada, 4 adet plastik su bidonları içerisinde yaklaşık 80 litre uyuşturucu imalatında kullanılan asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Aynı depo içerisinde park halinde bulunan Bulgaristan vatandaşı N.R.M. isimli şahsa ait lüks bir aracın bagajında ise yine uyuşturucu imalatında kullanılan 70 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

Y.Ö., eşi F.Ö. ve Bulgaristan vatandaşı N.R.M. isimli şahıslar yakalanarak, gözaltına alındı. F.Ö.'nün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ancak olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ç. isimli şahıs da İstanbul'da yakalanarak Edirne'ye getirildiği öğrenildi.

Şahıslar, uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasallardan asit anhidrit ithal etmek suçu ile hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şube müdürlüğümüzce gençliğimizi zehirleyen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı, projeli ve planlı operasyonel çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam edecektir" denildi.