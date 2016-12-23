Edirne Otomobilde 7 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Otomobilde 7 kilo eroin ele geçirildi



EDİRNE'YE bağlı İpsala Gümrük kapısında durdurulan yapancı plakalı bir otomobilin içerisinde, 7 kilo eroin çıktı.



Tarama esnasında şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine Narkotik Dedektör Köpeği 'Cobalt' eşliğinde yapılan detaylı aramada otomobilin arka tamponuna gizlenmiş vaziyette 7 Kilo 301 Gram Eroin ele geçirildi.



Olayla ilgili göz altına alınan şahıs soruşturma dosyalarının tamamlanmasının ardından İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ele geçirilen eroinin değeri yaklaşık 440 bin TL olduğu tahmin edilmektedir.



Mikail PELİT/(DHA) -



(Tür: Yurt)