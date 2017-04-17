Edirne'nin En Büyük Avm'sine Yağmur Şoku

Edirne'nin en büyük AVM'si olan Erasta'da çatısından sızan yağmur suları ziyaretçilerine ve yöneticilerine zor anlar yaşattı. AVM'nin içine sızan yağmur sularından dolayı yönetim önlemler aldı.



13 Nisan tarihinde kapılarını açan Erasta AVM çatısı, etkili olan sağanak yağışa dayanamadı. Çatıdan sızan yağmur suları AVM'nin içine akınca, ziyaretçiler ıslak zeminde zor anlar yaşadı. AVM yönetimi ıslak zeminde ziyaretçilerin kayıp düşmemesi için zemine karton döşedi. Yürüyen merdivenlerin de üzerine akan suyu naylonlarla örterek korumaya çalışan AVM yönetimi, çatıdaki sızan suyun nedenini ortadan kaldırmak için kolları sıvadı.



AVM'nin ziyaretçileri çatıdan sızan yağmur suyuna aldırış etmeden alışverişlerini yapmaya devam ettiler. - EDİRNE