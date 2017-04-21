Edirne Meriç Nehri'nde Kano Yarışı

Meriç Nehri'nde kano yarışı



EDİRNE'de Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde 12 ekibin katıldığı kano yarışması yapıldı.



Edirne Kültür İl Müdürlüğü ile Edirne Doğa Sporları (EDOSK) Meriç Nehri'ne para ödüllü kano yarışması düzenledi.EDOSK üyelerinden 24 sporcu ikişerli olarak 12 kano ile Karaağaç viyadüğünde start almak için toplandı. Burada takım kaptanlarının yarış ve uyulması gereken kuralları hatırlatılmasının ardından start verildi. Karadan verilen stardın ardından kanolarını nehri sürükleyin bazı sporcular zor anlar yaşarken, bazıları da dengelerini kaybedip suya düştü. Ekiplerin birbirlerini geçmek için verdiği çaba ortaya renkli görüntüler çıkarırken, bazı sporcuların yakınları da nehir kıyısından destek veremeye çalıştı.



Oldukça çekilmeli geçen 2.5 kilometrelik yarışta birinci olan Mustafa Çelik ile Murat Serbest, 800, ikinci olan Melih Şenavcı ve Fırat Canaytaş 600, üçüncü olan Burak Derebaşı ve Bülent Serbest ise 400 lira para ödülü kazandı. Yarışmada derece alan ekipleri ödüle ve kupaları Edirne Belediye Başkanı recep Gürkan, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak tarafından verildi.



Yarışmayı izleyen Edirne Valisi Günay Özdemir, kano yarışlarının devamı için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Recep Gürkan, nehirlerde yarışların yaygınlaşması için çabalarına karşılık EDOSK'a 10 kano alarak hediye edeceğini belirterek, "Edirne hem kara yarışları için hem de su sporları için daha elverişli hale gelecek. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.