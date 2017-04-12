Edirne Masa Tenisi İl Müsabakaları

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce masa tenisi il müsabakaları yapıldı.



Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müsabakalar 8-9 Nisan tarihlerinde Ekrem Demiray Spor Salonunda gerçekleşti.



14 kurum ve 90 sporcunun birincilik mücadelesine sahne olduğu karşılaşmalarda bayanlar ve erkekler kategorilerinde çekişmeli maçlar yaşandı.



Dereceye giren takımlar, 5-7 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs Girne 23 Nisan İlkokulu Spor Salonunda yapılacak 15 kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonasında Edirne'yi temsil etmeye hak kazandı.



Dereceye giren takımlar bayanlarda, birinci İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ikinci Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, üçüncü PTT, erkeklerde birinci Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ikinci Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, üçüncü İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dördüncü ise Trakya Üniversitesi oldu.