Edirne Kuşatması Belgesel Oldu

Balkan Savaşları döneminde, 1912 Ekim ayından 1913 Mart ayına dek yaşanan ve büyük dramlara sahne olan Edirne kuşatması, yönetmen Ünal Üstündağ tarafından belgeselleştirildi. "Edirne 1913/ İki Nehir Arasında" belgeseli yakın zamanda izleyici ile buluşacak

SON KALE: EDİRNE

1912 yılında Bulgaristan liderliğinde Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'ın da aralarında bulunduğu dört Balkan ülkesinin bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ne savaş açmaları sonucunda, birkaç hafta içerisinde kaybedilen Balkanlar ve Rumeli topraklarında sadece üç bölge savaşa karşı koyabilmişti. Edirne, İstanbul'a ulaşmadan önce son kale konumuyla, Şükrü Paşa yönetiminde destansı bir direniş mücadelesi sergiledi. Çatalca'ya kadar gelerek İstanbul'u tehdit altına alan Balkan Birliği'ne karşı, kuşatılmış Edirne'nin tüm bağlantıları kesilmiş, donanımsızlık ve hastalık tüm şehri sarmıştı.



155 GÜN SÜREN DESTANSI DİRENİŞ

Yalnızca 50 günlük dayanma gücü olan Edirne'de sivil ve asker halk, içine süpürge tohumu, hatta toprak karıştırılan ekmeklerle hayatta kalmaya çalışmış, başta kolera olmak üzere çeşitli hastalıkların pençesinde ölümle mücadele etmek zorunda kalmışlardı. 155 gün süren bu destansı direniş sonunda teslim olmak zorunda kalan şehirde, Balkan Birliği tarafından üst düzey komutanlarımız Bulgaristan'a sürgüne gönderilirken, Müslüman halk ve düşük rütbeli askerler Tunca nehrinin iki kolu arasında yer alan Sarayiçi bölgesinde aç bırakılarak şehit edildiler. Binlerce asker ve sivilin şehit edildiği bölgede hayatta kalabilmek için yenen ağaç kabukları dünya basınında sadece dar bir alanda kendine yer bulabilirken, bu korkunç trajedi Balkan Savaşları travmasıyla birlikte tarihe gömülüp unutuldu.



ÖDÜLLÜ YÖNETMENDEN ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU

Daha önce "Yemen / Türküde Saklı Olan Efsane" isimli belgeseliyle 2016 TRT Belgesel Günleri'nde en iyi belgesel ödülünü kazanan Ünal Üstündağ tarafından, üç yıllık bir araştırma sürecinin ardından Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla çekilen belgesel görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda tarih eğitimi de almış olan Üstündağ, projeyi Balkan Savaşı şehitlerine gecikmiş bir saygı duruşu olarak tanımlıyor.



"BALKAN GÖÇMENİ OLARAK TRAJİK HİKAYELERLE BÜYÜDÜM"

3 senelik bir ön hazırlık aşaması sonrasında tamamlanan belgesel, bulunabilen sınırlı imkânlarla hayata geçirildi. Proje Yönetmeni Ünal Üstündağ "Belge ve bilgi konusunda sıkıntımız yok, böylesine az bilinen bir olayın belgeselini özellikle genç kuşağa aktarabilmek gerekiyor. Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak, trajik hikayelerle büyüdüm. Seneler sonra karşıma çıkan belgeler aslında bana anlatılan hikayelerin bile oto sansürden geçirildiğini gösteriyor. Balkanlar ve Rumeli'de öyle büyük acılar ve hikayeler var ki, bir prototip olarak seçtiğim Edirne kuşatması, bu alanda hayata geçirmek istediğim diğer belgesellere de bir zemin hazırladı. Öncelikli olarak, her ne kadar izleyici karşısına çıkmaya hazır olsa da, sınırlı imkanlarla gerçekleştirdiğim "Edirne 1913/ İki Nehir Arasında" isimli belgeselime özel sektörden de destek bularak, canlandırma unsurlar da eklemeyi planlıyorum." dedi.