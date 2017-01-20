Edirne Kültür Turizm ve Tanıtım Konseyi İcra Kurulu Toplandı

Edirne Kültür Turizm ve Tanıtım Konseyi İcra Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.



Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nun yanı sıra 17 kurum ve kuruluşun temsilcisi katıldı.



İcra Kurulunun ilk toplantısında, konsey tarafından sunulan görüş ve öneriler ile birlikte Edirne'nin turistik değerlerini ön plana çıkaran kültür, turizm ve tanıtım faaliyetlerinin daha etkin nasıl kullanılabileceği değerlendirildi.



Edirne'de kültür, turizm ve tanıtım sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında koordinasyonu sağlamak, sektörün sürdürülebilir büyüme stratejilerinin belirlenmesinde kamu-özel sektör eşgüdümünü, sektör kümelenme ve güç birliğini hayata geçirmek amacıyla Edirne Valisi Günay Özdemir tarafından oluşturulan konsey ilk toplantısını ay başında gerçekleştirmişti.