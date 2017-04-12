Edirne Kent Müzesi 5 Mayıs'da Açılacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yapımı devam eden Edirne Kent Müzesi'nin tanıtımını yaptı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan müzeyi sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla tanıttı.



Başkan Gürkan, canlı yayında müzenin 5 Mayıs'ta açılacağını belirterek şunları söyledi:



"Edirne'nin en değerli konaklarından biri olan ve zamanında İttihat ve Terakki'nin gizli toplantılarının yapıldığı Hafızağa Konağı'nı, Edirne Kent Müzesi olarak, Edirne'ye kazandırma çalışmalarımız son aşamasına geldi.



İçeride büyük bir hızla müze çalışmaları devam ediyor. Müzemizin bahçesini de düzenledik. Müzenin bahçesi bir kafeterya olarak, ziyaretçilere hizmet edecek. Tarihi çok kesin olmamakla birlikte Edirne'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedildiği tarihi olan 5 Mayıs'ta açmayı planlıyoruz.



Edirne Sultan 1. Murat tarafından 5 Mayıs 1361'de fethedilmişti. Bizde bu muhteşem kentin fethinin yıl dönümü olan 5 Mayıs tarihinde Edirne Kent Müzesi'ni açarak tarihe bir not düşmek istiyoruz. Çalışmalar henüz tam anlamıyla bitmedi."