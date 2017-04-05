Edirne-Istanbul Otoyolunda Ters Yönde Giden Tırın Tehlikeli Yolculuğu
- Edirne'den İstanbula doğru hareket eden tırın araçlar arasında ilerleyişi TEKİRDAĞ - Edirne-İstanbul otoyolunda, İstanbul istikametine doğru ters yönde giden tırın tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından görüntülendi.
- Edirne'den İstanbula doğru hareket eden tırın araçlar arasında ilerleyişi TEKİRDAĞ - Edirne-İstanbul otoyolunda, İstanbul istikametine doğru ters yönde giden tırın tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından görüntülendi.
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