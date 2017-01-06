Edirne'de Sıcaklık - 4,4 Dereceye Düştü, Okullar Tatil Edildi

Soğuk hava Edirne'den giriş yaptı. Kar yağışıyla birlikte kentte ölçülen sıcaklık -4.4 dereceye kadar düştü. Edirne'nin bu dereceyi gördüğü aynı saatte İstanbul'daki sıcaklık 10 dereceğinin üstünde ölçüldü.

Valilik, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Trakya'da kuzeyli yönlerden esen rüzgarın önümüzdeki saatlerde İstanbul'da da hakim olması, sıcaklığın hızla düşmesine ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerine kadar güney yönlü rüzgarlar gözlendi.

İSTANBUL İÇİN UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde: Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklığı beklenmektedir.

Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatlı olunmalıdır.