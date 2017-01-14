Edirne Her Mevsim Başka Güzel

CİHAN DEMİRCİ - Osmanlı başkentlerinden Edirne her mevsim olduğu gibi kış mevsiminde de konuklarına ayrı bir güzellik sunuyor.



İstanbul'da Avrupa yakasında oturanlar için Anadolu yakasına geçmekten daha rahat bir trafikle gelinebilecek eski payitaht Edirne, kış mevsiminde de leziz mutfağı, eşsiz tarihi yapılarıyla konuklarını ağırlamak istiyor.



Selimiye'nin heybetli duruşu, Eski Cami'nin hat yazıları, Üç Şerefeli Cami'nin avlusu, Meriç Nehri'nin akışı, Karaağaç'ın romantizmi ve şehrin sıcaklığı soğuk havalarda içinizi ısıtabilir.



Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin gerek coğrafi konumu gerekse tarihi eserleriyle önemli bir destinasyon noktası olduğunu söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 stratejisine göre Edirne'nin on marka kentten biri olduğunu belirten Bacıoğlu, "Edirne genelde bahar ve yaz aylarında yoğun turist almaktadır. Edirne'de yaşayanlar ile tarih ve doğaseverler çok iyi biliyor ki kış aylarında da Edirne'nin ayrı bir cazibesi var." dedi.



Kış aylarında Edirne'de turistik anlamda da çeşitli etkinlikler yapılabileceğini aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:



"Osmanlı'dan, Traklardan ve Romalılardan kalan eserleri, üç nehrin birleştiği yer olarak turistlerin ilgisini çekiyor. Yaz aylarının yanı sıra kışın şehrimizin turistlik cazibesi gerçekten çok iyi. Fotoğrafçılar için doğal ve tarihi bir plato. Kar kalınlığı ne kadar olursa olsun tarihi güzellikleri fotoğraflamak güzel bir duygu. Ayrıca geçmişte Edirne buz bayırlarından kızak festivallerinin yapıldığı bir şehir.



Geçmişteki kış etkinliklerinde yerel halk ve turistlerin çeşitli etkinlikler oluşturduğunu görürüz. Geleceğe dönük olarak bizler buz bayırlarında yapılan kızak festivallerini, şenliklerini canlandırmayı düşünüyoruz. Benzer kış etkinliklerinden helva sohbetleri gibi aktiviteleri de yapabileceğimizi düşünüyoruz."



-Keyifli bir yürüyüşün ardından tava ciğer



Edirne'nin İstanbul ve yurtdışına yakınlığıyla ulaşılabilir bir yerde olduğunu dile getiren Bacıoğlu, "Kış aylarında üç, dört günlük süre içerisinde Edirne'ye gelecekler çok güzel panoramik görüntüler yakalayabilir, keyifli bir kış yürüyüşü yapma fırsatı bulabileceklerdir. Ayrıca tabii ki Edirne'nin vazgeçilmezi olan gastronomik ögelerimizden tava ciğerimiz onlar için çok iyi gelecektir." şeklinde konuştu.



Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da Edirne'nin dört mevsim de güzel olduğunu söyledi.



Kışın görülmesi gereken şehirlerden birinin de Edirne olduğunu dile getiren Dinar, "Kar Edirne'ye ayrı yakışıyor. Meriç Nehri'nde buz tutan söğüt dalları orijinal buz mavisi rengi oluşturuyor. Gelin onları yerinde görün. Tunca ve Meriç köprüsünün kenarında manzaraya karşı sıcak çaylarınızı için. Karla beyaz güzelliğe bürünen diğer tarihi yapıları da gördükten sonra acıkacaksınız. İçinizi ısıtmak için kehribar gibi sarı kelebek kadar hafif tava ciğer ve yanında da acı biberle hem karnınızı doyurabilir hemde ısınabilirsiniz." ifadelerini kullandı.