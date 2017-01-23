Edirne Haber Gazetesi 25 Yaşında

Edirne'de 1992'de Cavit Göçmen tarafından kurulan Edirne Haber gazetesi 25. yaşını kutladı.



Gazetenin imtiyaz sahibi Aybatur Yurk, yaptığı yazılı açıklamada, gazetenin 25. yaşa ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.



İlk günkü heyecanla çalıştıklarını ve okuyuculara en güncel ve tarafsız haberleri vermek için çaba gösterdiklerini aktaran Yurk, şunları kaydetti:



"Güçlü kadromuz ile her zaman görev başındayız. Dijital çağa ayak uydurarak gerek internet sitemizle gerekse sosyal medya hesaplarımızla okuyucularımızın ve takipçilerimizin en güncel haberlere ulaşmalarını sağlıyoruz. 25. kuruluş yıl dönümümüz dolayısıyla bizleri ziyaret ederek onurlandıran ve telefonla tebrik etmek için arayan herkese Edirne Haber ailesi olarak teşekkür ediyoruz."