Edirne Fetö'nün 'Polis Imamı' Gizlendiği Kızının Evinde Yakalandı

Fetö'nün 'Polis imamı' gizlendiği kızının evinde yakalandı



FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasını yönettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan örgütün 'polis imamı' M.F. B., Edirne'de gizlendiği kızının evinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. M.F.B., soruşturmasının yürütüleceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.



FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Zonguldak'ta öğretmenlik yapan M.F.B., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alındı. Terör örgütünün polis yapılanmasını yönettiği ve 'polis imamı' olduğu belirtilen, hakkında yaklama ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan M.F.B.'nin Edirne'de kızının evinde gizlendiği belirlendi.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları M.F.B'yi eve düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ndesağlık kontrolünden geçirilen M.F.B., soruşturmasının yürütüleceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.