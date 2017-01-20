Edirne Eğitim'in" Yeni Sayısı Çıktı

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü yayını olan Edirne Eğitim dergisinin yeni sayısı yayımlandı.



Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan'ın, "Köklerinin izinde gençlik" adlı yazısının da bulunduğu dergi ocak - haziran sayısı olarak çıktı.



Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan makale, şiir ve resimlerinin yer aldığı dergide, "Gençlik ve değerlerimiz" adlı dosya çalışmasına da yer verildi.



Dosya da Sosyal Medya ve Gençlik, Gençlerin Değerlerin Yansıması, Gençlik ve Kitap Okumak, Gençlerin Gelecek Kaygısı gibi başlıklarda değerlendirmeler yer alıyor.



Bir sonraki sayısı temmuz ayında yayımlanacak dergi 70 sayfa olarak okuyucuya sunuluyor.