Edirne Edirne Öğrencilerin Yaptığı Robot, Dünya Şampiyonasında Yarışıyor

Öğrencilerin yaptığı robot, dünya şampiyonasında yarışıyor



EDİRNE'de özel Bahçeşehir Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin kurduğu Robotik Takımı, ABD'de düzenlenen First Robotic Competition (FRC) yarışmasında 63 takım arasından birinci oldu. Yarışmada 'RookieAllstar'ı elde ederek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan öğrenci takımı, 300 takım arasından birinci olmayı hedefliyor.



Edirne'de özel Bahçeşehir Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, geçen yıl mayıs ayında robot yarışmasına girmek için bir takım kurdu. Kısa sürede büyük başarı sağlayan 'Odrinias' robot takımı geçen mart ayında ABD'ninmerika'nın Orlando kentinde gerçekleştirilen ve birçok ülkenin yer aldığı First Robotic Competition (FRC) yarışmasında katıldı. Burada 63 takım arasından birinci olan takım 'RookieAllstar'ı kazanarak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yarışmaların giriş, kargo, ulaşım ve konaklama ücretlerini sponsor desteğiyle alan öğrenciler yeni hedeflerinin dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu söyledi.



HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU



Bahçeşehir Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan Odrinias robot takımı kaptanı Dilan Sisu, Amerika First Vakfı tarafından düzenlenen dünya şampiyonasına katılacakları için çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Liseler arasında düzenlenen dünyanın en prestijli yarışması için son hazırlıklarını sürdüren takım, robotu ABD'ye göndererek yedek parçaları üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu pazar günü ABD'ye gideceklerini anlatan takım kaptanı Dilen Sisu, şunları söyledi:



"Amerika'daki First vakfı yarışmayı düzenliyor ve kar amacı gütmeyen bir proje bu. Yarışmanın dolayısıyla vakfın yapmak istediği lise öğrencilerini mühendislik ve matematik gibi alanlara itmek. Aynı zamanda liderlik vasıflarını, insanlarla konuşabilme becerilerini de arttırmaya yönelik bir yarışma. Vakıf, lise öğrencilerinin sadece ders çalışan toplum yapısından çıkmamızı da istiyor. Her yıl lise öğrencileri için bir tema açıklanıyor. Bu süreçten sonra istenilen özellikteki robotu yapmak için 6 hafta süre veriliyor. Altı hafta içerisinde robotun hazırlanması, prototipleri, programlanması gerekiyor. Bu seneki temada top atabilme, tırmanma ve çark sistemi asabilen robot yapılması istendi. Kısa sürede bunları tamamladık hem joyistik hem de bilgisayar yazılımıyla kontrol edilebilen bir robot yaptık? dedi.



63 TAKIM ARASINDAN BİRİNCİ OLDULAR



Dilan Sisu, dünya şampiyona gidebilmek için 3 ödülden birinin kazanılması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Robotumuzu hazırladıktan sonra Amerika'nın Orlando şehrinde gerçekleştirilen ve birçok ülkenin yer aldığı FRC yarışmasında katıldık. Yarışma için tüm masrafları sponsorla karşıladık. Amerika'daki dünya şampiyonasına sadece bizim aldığımız ödülleri kazanan takımlar gidebiliyor. Biz geçen mart ayında Orlando şehrindeki yarışmada 63 takım arasından birinci olduk ve kategorinin en büyük ödülü 'RookieAllstar'ı kazanarak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Dünya şampiyonasında en az 300 takım olarak ve biz orada Türkiye'yi temsil eden takımlardan biri olacağımız için çok gururluyuz."



Dilan Sisu'nun yanı sıra takımda Ecem Eren, Sude Yavuz, Irmak Yılmaz, Baturalp Akalın, Tayfun Cem Tavşanoğlu, Ediz Buğra Çalen, Eren Çolak, Onur Sökmen, Mehmetcan Aşar yer alıyor. Takım, yarışmalara mentor öğretmenleri Işıl Bulungiray ve takım koçları İstanbul Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Evrim Arda Işık'la beraber hazırlandı.