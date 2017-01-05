Edirne'den Tokat'a Öğrencilerden Sevgi Köprüsü

Edirne'de bir okulun 3. sınıf öğrencileri kardeş sınıf olarak belirledikleri Tokat'taki ihtiyaç sahibi akranlarına çeşitli hediyeler gönderdi.



Bahçeşehir İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri aracılığıyla Tokat'ın Zile ilçesindeki Yeşilce İlkokulu 3. sınıfında okuyan arkadaşları için çeşitli hediyeler aldı ve kargoyla onlara gönderdi.



Hediyeleri alan arkadaşları ise onlara internet aracılığıyla teşekkür fotoğrafları yolladı.



Okul Müdürü Mahmut Boztürk, öncelikle yardımseverlik duygusunu geliştirmek için yaparak ve yaşatarak öğretme modelini uygulayan sınıf öğretmenleri Reyhan Kara ve Selin Baran'ı yürekten tebrik ettiğini belirtti.



Küçük yaşta kazanılan yardımseverlik duygusunun tüm yaşam boyunca karaktere işlendiğine işaret eden Boztürk, havaların iyileştiği günlerde öğrencileriyle Tokat'taki arkadaşlarını buluşturmak istediklerini de kaydetti.