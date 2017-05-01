Edirne'den Kısa Kısa

Uzunköprü Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Uzunköprü Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları, bahar konseri verecek.





Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamada, Uzunköprü Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun geçen yıl ekim ayında oluşturulduğu belirtildi.



Koronun yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları bahar konserleriyle Uzunköprülülerle buluşacak. Yusuf Çetin yönetimindeki koro, 27 parçadan oluşan repertuvarıyla 3 Mayıs saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserle dinleyicileriyle buluşacak. Tüm Uzunköprülüler konsere davetlidir." ifadeleri kullanıldı.



-Tarihi Kentler Birliği Toplantısı



Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'in Kırklareli'nde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği toplantısına katıldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 28-29 Nisan'da Kırklareli Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı'na Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcısı Engin Bulut ve belediye personeli katıldı.



Marmara Bölgesi ve Trakya bütününde Tarihi Kentler Birliği'nin geliştirdiği stratejilerin görüşüldüğü toplantıda, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen değerlendirmelerde bulundu.



İlçedeki restorasyon çalışmalarını takip eden ve restorasyon sonrası çalışmaları inceleyen Sözen, İşbilen ile ilçenin tarihi ve UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan tarihi köprü hakkında fikir alışverişinde bulundu.