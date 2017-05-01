Edirne'den Kısa Kısa

Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, içme suyu ana hattında oluşan arızanın giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.



Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içmesuyu ana hattında arıza meydana geldiğini belirterek, "Ekiplerimiz şu anda içme suyu ana hattında oluşan arızayı onarıyor. Bu çalışmada en kısa sürede tamamlanacaktır." dedi.



İpsala'da altyapı çalışmaları sürüyor



İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, belediye ekiplerinin altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.



Kerman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek coğrafi gerekse stratejik konumu itibarıyla İpsala'nın önemli bir ilçe olduğunu söyledi.



İpsala'nın sınır olması nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye gelenlerin ilk olarak ilçelerini gördüğüne işaret eden Kerman, şunları kaydetti:



"Hem vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması hem de ilçemizin hak ettiği altyapı imkanına kavuşması için çalışmalarımızı göreve geldiğimiz günden bu yana sürdürüyoruz. Belediye ekiplerimiz şu anda, Bozkurt Mahallesi Hürriyet Caddemizde kaldırım ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Gümrük lojmanları arkasındaki alana yapılacak Atatürk İlköğretim Okulumuzun zemin iyileştirilmesi için fore kazık çalışmalarına başlandı. Ayrıca kapalı pazar yerimizin zemin beton serimi tamamlandı. Kapalı pazar yerimiz en yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine girecek."